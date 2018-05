Inbreker op oudejaarsavond: "Oei, is dit geen kraakpand?" 16 mei 2018

Een Algerijn riskeert 11 maanden cel voor een wel erg lompe inbraak op oudejaarsavond. De man brak toen met veel geweld een veranda en enkele binnendeuren open van een woning langs de Kustlaan in Zeebrugge.





Binnen werd hij verrast door een bewoner. "Hoezo, hier woont iemand? Ik dacht dat dit het kraakpand was waar iedereen over sprak en waar alle illegalen naartoe gingen", zei Ahmed A.





Dat klopte bijna, maar dat kraakpand lag naast de woning van B., waar hij binnenbrak. Het kraakpand bleek na een controle door politie zelfs volledig vol te zitten met illegalen. "En dat terwijl ik enkel maar een slaapplaats zocht, net als alle anderen", jammerde A. De bewoner van het huis eist 4.800 euro voor alle schade die de illegaal aanrichtte. (JHM)