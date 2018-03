Inbreker: "Liever uitkering kwijt dan celstraf" 14 maart 2018

Een Marokkaanse inbreker heeft een opvallende uitspraak gedaan tegen de strafrechter in Brugge. "Stuur mij alsjeblieft niet terug naar de gevangenis. Ik speel nog liever mijn invaliditeitsuitkering kwijt dan dat ik een effectieve celstraf krijg. In dat geval klop ik wel aan bij het OCMW."





De man had net te horen gekregen dat hij omwille van zijn 66 procent invaliditeit geen werkstraf mag vervullen. Hij heeft namelijk een rugprothese. Dat weerhield hem er niet van om in de nacht van 4 op 5 juli 2016 langs de Gistelsteenweg in Sint-Andries in een auto in te breken en een smartphone te stelen. Omdat hij eerder al veroordeeld werd, kon hij enkel effectief gestraft worden.





En omdat een werkstraf niet mogelijk is, werd dat nu 8 maanden effectieve celstraf. (JHM)