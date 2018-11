Inbreker hoopt extra straf te ontlopen 09 november 2018

Een jonge dief vraagt aan de rechter van Brugge om niet nog eens extra gestraft te worden voor een inbraak in een bestelwagen in Brugge, op 12 juli vorig jaar. Antwerpenaar H. werd in zijn thuisstad immers al veroordeeld tot 15 maanden cel, voor een inbraak in een wagen enkele dagen na de feiten in Brugge. Hij werd toen op heterdaad betrapt en werd via DNA-onderzoek gelinkt aan de inbraak in Brugge, die hij toegeeft. "Maar 15 maanden cel voor beide feiten samen lijkt me genoeg. De feiten gebeurden in dezelfde periode en eigenlijk herinner ik mij die niet meer", sprak H. Hij vroeg de opslorping van straf. Het openbaar ministerie wil de man nog eens een extra celstraf van 6 maanden geven. Vonnis op 13 december. (JHM)