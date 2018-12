Inbraken in Assebroek houden niet op: weer twee feiten Bart Boterman

16 december 2018

15u09 0 Brugge In Assebroek is vrijdag opnieuw ingebroken in twee woningen in een zijstraat van de Astridlaan.

De voorbije anderhalve maand woedt een heuse inbrakenplaag in Assebroek. In de eerste helft van november werd achttien keer ingebroken in woningen in de Brugse deelgemeente. Een vader en een zoon hebben zelfs op eigen houtje een burgerpatrouille opgericht. Zonder succes, want eind november werd opnieuw op drie plaatsen ingebroken.

Albanees in de cel

Begin december werd een Albanees gearresteerd en aangehouden als mogelijke dader. De politie onderzoekt voor welke inbraken de man in aanmerking komt. Zijn arrestatie heeft echter niet voor een kentering gezorgd. Vorig weekend werd zeven keer ingebroken in de andere Brugse deelgemeente Sint-Andries en drie keer in Sint-Kruis. Mogelijk gaat het om andere daders dan in Assebroek, al is dat voer voor speculatie.



Maar afgelopen vrijdag werd dus opnieuw ingebroken in twee woningen in een zijstraat van de Astridlaan in Assebroek. Wat er precies werd gestolen of hoe de inbrekers binnen raakten is niet duidelijk. “Deze inbrakenplaag is een absolute prioriteit geworden. We zetten daarom extra patrouilles in”, reageert woordvoerster Lien Depoorter van de Brugse politie. Tips over inbraakpreventie vind je op www.politiebrugge.be/preventie.