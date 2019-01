Inbraakgolf lijkt voorlopig voorbij, maar politie vraagt waakzaam te blijven MMB

08 januari 2019

16u07 0 Brugge De politie van Brugge houdt nog steeds een oogje in het zeil in de inbraakgevoelige wijken. “De lange reeks inbraken is verminderd, maar we vragen wel nog steeds aan iedereen om aandachtig te zijn”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Eind 2018 werd Brugge getroffen door dievenbendes die eerst Assebroek en daarna Sint-Andries teisterden. Alles samen ging het om tientallen inbraken of pogingen tot. Opvallend genoeg is het sinds de kerstperiode ‘rustiger’ geworden en lijkt de inbraakgolf voorlopig van de baan. Bij de politie bevestigen ze het dalend aantal inbraken, maar blijven ze tegelijk voorzichtig. “Op 4 en 5 januari waren er nog twee meldingen in Sint-Andries”, klinkt het. “Tijdens het weekend zijn dan meteen anonieme patrouilles ingezet. We blijven dus aandachtig en vragen ook aan de mensen om dat te zijn." Of er op dit moment nog steeds anonieme patrouilles rondrijden, kan de politie om logische redenen niet kwijt.