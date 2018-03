Inbraak in vijf auto's 19 maart 2018

In de buurt van de Kustlaan en de Zweedse Kaai in Zeebrugge werd vrijdagnacht ingebroken in vijf wagens. Verschillende inwoners stelden zaterdagmorgen vast dat ramen ingeslagen waren en verschillende spullen gestolen waren. De scheepvaartpolitie deed de vaststellingen. (BBO)