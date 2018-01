Inbraak in MediaMarkt 02u54 0

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een inbraak in de MediaMarkt langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. Dieven braken er dinsdagnacht even voor drie uur binnen langs de achterkant van het gebouw. Ze forceerden een deur en drongen op die manier de winkel binnen. Ver geraakten de dieven echter niet. Eenmaal binnen werden ze echter opgeschrikt door een rookalarm. Ze sloegen meteen op de vlucht en bleven zo uit de greep van de politie. Op camerabeelden is te zien dat de daders minstens met drie personen waren. De schade bleef uiteindelijk beperkt. De omliggende winkels bleven gespaard. (MMB)