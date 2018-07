Inbraak in huis tijdens renovatie 07 juli 2018

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een diefstal in een woning langs de Zeelaan in Lissewege. De daders drongen het huis vermoedelijk woensdagnacht binnen. De eigenaars merkten de diefstal in de loop van donderdag op en alarmeerden de politie. Op het moment van de inbraak was er niemand aanwezig. Toeval was dat niet, aangezien in het huis grote renovaties bezig waren. De buit bedraagt dan ook vooral werk- en huishoudmateriaal. (MMB)