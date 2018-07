Inbraak in autogarage 04 juli 2018

02u37 0

Dieven hebben zondagnacht ingebroken in een autogarage in de buurt van het Waggelwater. De daders namen binnen de middenconsole en gps-systemen uit negen verschillende wagens. De zaakvoerders merkten de schade maandagochtend op en alarmeerden de politie. Van de daders is vooralsnog geen spoor. De dieven hadden het duidelijk gemunt op de dure wagens, aangezien er in de buurt geen andere inbraken waren. Bij de garage willen ze liever niet reageren op de diefstal. (MMB)