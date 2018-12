Inboedel van Vlissinghe voortaan ook online erfgoed Na een monnikenwerk van 3 jaar is inventarisatie van 150 stukken compleet Bart Huysentruyt

20 december 2018

11u57 0 Brugge Café Vlissinghe, de oudste herberg van Brugge, toont haar historische rijkdom als eerste café in Vlaanderen ook op het web. Drie jaar lang hebben fans van Vlissinghe, de zogenaamde ‘Orde van 500’, aan de inventaris gewerkt. “Waardevolle stukken zoals een kaartspel of stukken van de bolderbaan zijn nu voor altijd behouden”, zegt cafébaas Bruno Chinitor.

Vlissinghe is de oudste herberg in Brugge en misschien wel in Vlaanderen. Het café heeft een bijzondere erfgoedcollectie: getuigen van het caféleven in de 19de en 20ste eeuw. “Denk maar aan het mysterieus kaartspel dat we vonden tijdens renovatiewerken. Het spel was ingemetseld in het gebouw. Dat valt te verklaren: vroeger werden waardevolle voorwerpen vastgezet in huis om ze niet kwijt te raken”, zegt cafébaas Bruno Chinitor. Bij de 150 erfgoedobjecten zitten ook krulbolschildjes die herinneren aan de krulbolbaan op de binnenkoer. Er zijn ook schilderijen, een porseleinen tapkraan, de oude spaarkas en documenten die herinneren aan de bijeenkomsten van kunstkring Kunstgenegen. Het unieke decor van dit ‘bierhuis in Vlaamse stijl’, dat zowel bij de Bruggelingen als bij toeristen in de smaak valt, is al bijna anderhalve eeuw nauwelijks veranderd en gaat terug tot de inrichting door brouwersfamilie De Meulemeester. Het maakt ondertussen deel uit van een beschermd monument.

Sinds de 500ste verjaardag van het café in 2015 is er hard gewerkt om deze unieke collectie in kaart te brengen. “Mijn collega’s en ik zijn bijzonder blij dat ze nu ook te bewonderen is op erfgoedinzicht.be, het venster op ondertussen meer dan 200.000 erfgoedobjecten in Vlaanderen”, zegt Livia Snauwaert van Erfgoedcel Brugge. “Het is de eerste keer dat de inboedel van een café op de website van Erfgoedinzicht opgenomen wordt. Meestal gaat het om objecten uit musea en kerken.”

De vrijwilligers van Café Vlissinghe die dit monnikenwerk tot een goed einde hebben gebracht, werden ingewijd in de kunst van het registreren, nummeren en fotograferen van roerend erfgoed door twee depotconsulenten van de provincie West-Vlaanderen. Je kan ze moeiteloos van achter je computer bekijken. Op de startpagina worden een selectie objecten met een verhaal uitgelicht. “Het is toch een geruststelling om alles zo netjes opgelijst te hebben”, zegt Anne Absolon, de nieuwe voorzitter van de Orde van 500 en dochter van Liesbeth Van Eeghem en kleindochter van ‘moeder’ Julie. Beide dames waren gekende waardinnen van Vlissinghe halfweg de jaren zestig. “Dankzij de inventaris gaat dit erfgoed nooit verloren.”

De objecten vind je terug op www.erfgoedinzicht.be.