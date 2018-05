In mum van tijd opgeruimd 15 mei 2018

03u21 0

Zowel op de Platse als aan het Jan Breydelstadion raakten de plastic bekertjes gisterochtend snel opgeruimd. Een reinigingsploeg van de stad was al heel vroeg in de weer om alles weer netjes te maken. Geen overdreven vuilnis zoals twee jaar geleden, dus. Toen was vooral de Platse een echt stort. Dat kwam uiteraard ook doordat het feest vroeger begon. Supporters vierden toen al vanaf de namiddag. Verschillende vuilniswagens hadden gisteren de blauw-zwarte vlag uitgehangen en enkele medewerkers trokken zelfs een blauw-zwart truitje aan. (BHT)