In één klap 1.276 fietsrekken erbij PLAATSTEKORT AAN STATION MOGELIJK OPGELOST TEGEN NIEUW SCHOOLJAAR BART HUYSENTRUYT

16 maart 2018

02u29 0 Brugge Aan het station van Brugge komen 1.276 extra fietsenrekken, hopelijk voor de start van het nieuwe schooljaar. NMBS trekt hiervoor ruim een half miljoen euro uit. De fietsenparking onder het station, met 4.600 plaatsen toch ook geen kleintje, staat elke dag overvol.

Het tekort aan plaatsen voor fietsen aan het station is al een paar jaar nijpend. Wie 's morgens na 9 uur nog zijn tweewieler kwijt wil onder het Kamgebouw moet al geluk hebben dat er nog een plekje vrij is. Op de drukste momenten worden fietsen dan tegen elkaar gezet of worden ook doorgangen versperd door extra tweewielers. "Geen goede situatie", vindt parlementslid Annick Lambrecht (sp.a), die de zaak namens de stad bepleitte bij de NMBS.





Dubbele etage

"Ik weet dat er mensen zijn die zelfs niet meer met de fiets naar het station komen, omdat ze toch geen plaats vinden. Dat is de omgekeerde wereld, want we willen net meer fietsers in onze stad. De extra plaatsen dragen er nu toe bij dat de combinatie tussen fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker wordt."





Op het kabinet van bevoegd minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zijn ze uiteindelijk ingegaan op de vraag van de stad. "Ook omdat we de noodzaak van extra plaatsen inzien", zegt Bellots woordvoerder en Bruggeling Jasper Pillen (Open Vld). "De vraag was waar we die bijkomende plekken konden creëren, want de omgeving is al behoorlijk verzadigd. De haag aan Interparking, naast de Standaard Boekhandel, verdwijnt. De stad stelt dat stukje braakliggend terrein beschikbaar aan de NMBS, die zorgt voor de verharding en de overkappingen. Zo'n 520 fietsen kunnen er dan overdekt opgesteld staan. De bromfietsparking zal ook naar hier verhuizen. Dankzij 'dubbele etage'-fietsrekken winnen we plaatsen." Hetzelfde systeem past de NMBS toe aan de kant van Sint-Michiels. Door het vervangen van de huidige fietsrekken door 'dubbele etage'-rekken wil de spoormaatschappij er 760 extra plaatsen creëren.





Kopenhagen

"Het systeem bestaat al in andere steden zoals het Deense Kopenhagen en is erg eenvoudig voor de fietser. Hiermee vangen we zeker de broodnodige capaciteit op." De NMBS zegt nog dit jaar de uitbreiding door te voeren. De stad hoopt dat het project, met kostprijs van 510.000 euro, tegen het begin van het volgend schooljaar af is.