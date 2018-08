In cel na ongeval door drank en drugs 20 augustus 2018

02u35 0

Een 22-jarige Bruggeling is zondagmorgen rond 8 uur in de politiecel beland na een ongeval onder invloed van drank en drugs. J.V. reed in de Keibergstraat in Torhout een geparkeerde auto aan. Hij bleef ongedeerd.





De politie kwam ter plaatse en nam een adem- en speekseltest af. Die bleken telkens positief. Hij mocht zijn roes uitslapen in de politiecel. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken en later volgt wellicht nog een dagvaarding voor de politierechtbank. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. (BBO)