In Brugge mag je #ZAD rijden POLITIE ZET NIEUWE VERKEERSACTIE OP MET PILLENDOOSJE MATHIAS MARIËN

23 maart 2018

02u42 0 Brugge De politie heeft samen met de preventiedienst een nieuwe campagne uitgerold om alcohol en drugs uit het verkeer te halen. Met de slogan 'Heb je de bijsluiter gelezen?' benadrukken ze dat drugs en bepaalde medicatie even gevaarlijk zijn in het verkeer als alcohol.

De politie gaat met de nieuwe verkeersactie #ZAD op geregelde tijdstippen controleren. "Dit is een mooie aanvulling op de BOB-campagnes", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.





Een pillendoosje met een bijsluiter en pepermuntje doet niet meteen denken aan een verkeerscampagne van de politie. Toch is men er in Brugge van overtuigd dat het nieuwe 'gadget' bestuurders langer zal doen nadenken over de verschillende bijwerkingen van alcohol, drugs en medicatie in het verkeer.





Aanvulling

Gisterenochtend werd de campagne officieel afgetrapt in de schaduw van het politiehuis langs de Lodewijk Coiseaukaai. Ilse Vercruysse had de eer om als eerste gecontroleerd te worden. Ze testte gelukkig negatief en kreeg in primeur een 'pillendoosje'. "Het is een zeer fijn initiatief. Eerlijk? Ik vind dit veel leuker dan een sleutelhanger. Je denkt er langer over na. Eenmaal thuis zal ik mijn kinderen en man zeker op de hoogte brengen van de gevaren", vertelt Ilse.





Korpschef Dirk Van Nuffel is opgetogen met de nieuwe campagne. "Voortaan schrijven we bij de politie ZAD met een 'D' in plaats van een 'T'. Een groot verschil op elk vlak", glimlacht de korpschef. "Het initiatief is erop gericht om mensen te sensibiliseren dat niet alleen alcohol, maar ook drugs en sommige medicatie het rijgedrag negatief beïnvloeden. Het pillendoosje moet die boodschap na de controle mee overbrengen." Concreet staan op de bijgevoegde bijsluiter, zoals in de apotheek bij medicatie, enkele preventieve richtlijnen, bijwerkingen en waarschuwingen over drugs en medicatie in het verkeer.





Dat betekent echter niet dat de BOB-campagnes uit het Brugs straatbeeld zullen verdwijnen. "Dit initiatief vormt een mooie aanvulling om het hele jaar door verkeersacties op poten te kunnen zetten", gaat Van Nuffel verder. Het grote verschil met de BOB-campagne is dat ook de 'positieve' bestuurders een souvenir mee naar huis krijgen. Al zal de herinnering in hun geval niet zo aangenaam zijn. In eerste instantie worden 1.000 doosjes voorzien, die zullen verdeeld worden bij de #ZAD-acties. De eerste actie staat in april gepland.





Fuifzalen

Vorig jaar werden in Brugge 81 bestuurders betrapt op drugs achter het stuur. In vergelijking met 2012 een stijging van zo'n tachtig procent. Al heeft veel daarbij te maken met de betere, gerichte controles op drugs. De politie en preventiedienst kijken bovendien verder dan het verkeer alleen. De doosjes zullen worden uitgedeeld aan fuifzalen om op die manier de jeugd te sensibiliseren.





Cannabisbril

De eerste data daarvoor zijn 13 april aan het Entrepot en 5 mei aan de Magdalenazaal. Aanvullend kunnen de jongeren daarbij een parcours met cannabisbril afleggen om de bijwerkingen van drugs zelf te ervaren.