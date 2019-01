IN BEELD: Zwembroek ruimt plaats voor slee: Brugse basisschool geeft leerlingen uurtje vrij Mathias Mariën

11u29 0 Brugge Een vijftigtal leerlingen van de Brugse basisschool ‘De Tandem’ hebben deze voormiddag genoten van het sneeuwtapijt. De zwemles mocht éénmalig wijken voor een half uurtje sneeuwpret langs de Vesten. “We konden de vraag van de leerlingen niet weigeren", zegt juffrouw Inge De Meyer.

Het derde en vierde leerjaar van Freinetschool De Tandem wreven zich deze ochtend in de handen: de sneeuw viel met bakken uit de lucht én de leerkrachten toonden zich bereid om de geplande zwemles te laten vallen voor sneeuwpret. Een vijftigtal leerlingen trok warm ingeduffeld richting Brugse Vesten en genoot er met volle teugen van de eerste sneeuwval van het jaar. Vooral de slee bleek erg in trek bij de kindjes én leerkrachten. “Iedereen geniet met volle teugen”, glimlacht juffrouw Inge De Meyer. De kinderen zelf amuseerden zich ondertussen te pletter en gleden van de molens aan volle snelheid naar beneden. Eén kindje had minder geluk: net nu loopt hij op krukken. Al kon het dat duidelijk niet deren. Met alle moeite van de wereld klauterde hij zijn vriendjes achterna. Dat niet iedereen koud heeft, werd dan weer bewezen door een jongetje die ... in korte broek door de sneeuw rolde. Na een half uurtje was de pret voor de leerlingen voorbij en moesten ze opnieuw richting klaslokaal.