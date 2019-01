IN BEELD: Daar is de sneeuw: Brugge kleurt wit Mathias Mariën

22 januari 2019

08u22 0 Brugge In Brugge is het even voor 8 uur (licht) beginnen sneeuwen. De verwachte 1 tot 5 centimeter is nog veraf, maar de eerste sneeuw van het jaar zorgt alvast voor leuke beelden.

Er is 2 tot 5 centimeter sneeuw voorspeld in het hele land en de wegen zullen er glad bij liggen. In Brugge is het nog even wachten op dikke sneeuwvlokken, maar ondertussen dwarrelt de korrelsneeuw al vrolijk naar beneden. In de voormiddag zou het harder gaan sneeuwen en kunnen we een laagje verwachten.

