IN BEELD. Carnaval in Brugge: “Het leukste? Confetti gooien naar toeristen” Bart Huysentruyt

16 maart 2019

18u29 0 Brugge In Brugge is de jaarlijkse carnavalsstoet, ondanks de stevige wind, gewoon doorgegaan. Zo'n vijftien praalwagens trokken met bonkende beats en kleurrijke kostuums de binnenstad in. “Carnaval in Brugge is inderdaad een beetje een curiosum. Maar confetti gooien naar toeristen is wel leuk”, vinden de feestneuzen.

Hoewel het feest in Brugge altijd een beetje onverwacht komt, heeft de carnavalsstoet een mooie geschiedenis. Sinds 1960 gaat er elk jaar een stoet uit in de Brugse binnenstad, met dank aan een Limburger. Edward Trips, in de jaren vijftig van de vorige eeuw als militair nog gekazerneerd in de Langestraat, vond dat Brugge wel een beetje Limburgse carnavalsgekte kon gebruiken en introduceerde het feest met goedkeuring van toenmalig burgemeester Pierre Vandamme.

Die traditie houdt stand, al is de interesse van het publiek erg afhankelijk van het weer en niet te vergelijken met de mensenmassa in bijvoorbeeld Blankenberge of Heist. Toeristen kijken eens raar op als de bonte stoet in de Katelijnestraat op gang komt. Fototoestellen komen boven, maar worden door de carnavalisten maar al te graag getrakteerd op een confettilawine. “Ik vind het heerlijk om de toeristen, weer op weg naar hun bus, te verrassen met confetti tussen hun kleren”, zegt Marthe Vansteeland. “Naar de kinderen gooien we snoep of chips. We houden het plezant en krijgen niks dan positieve reacties. Of carnaval in Brugge een curiosum is? Misschien wel, maar het heeft ook wel iets.”

Ook de shoppers doelwit

De stoet met vijftien praalwagens uit verschillende carnavalsgemeenten trok ook naar de Steenstraat, waar niet de toeristen, maar de shoppers het doelwit waren. De dansgroepen kregen de handen van het publiek makkelijk op elkaar. Hele families verzamelden aan het Simon Stevinplein of de Markt om een glimp van de stoet op te vangen. Het einde van de stoet is traditiegetrouw voor ‘t Zand, waar de carnavalisten er nog een feestnacht van maken.

Toekomst in Brugge?

Het nieuwe stadsbestuur is de traditie van carnaval in Brugge in elk geval genegen. “Ik hou van tradities, dus ook van dit jaarlijks feest", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Als stad moeten we carnaval in ere houden. Dit feest zorgt nooit voor problemen, maar voor plezier en vermaak. Het is misschien niet te vergelijken met andere cultuurevenementen in Brugge, maar ik ga er graag naar kijken. We willen deze traditie dus graag steunen en behouden.”