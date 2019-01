IN BEELD: Brugse logies scoren op TripAdvisor Bart Huysentruyt

24 januari 2019

18u38 0 Brugge In de meest recente ‘Travelers’ Choice Awards' van logieswebsite TripAdvisor zijn enkele Brugse logies in de prijzen gevallen.

Niet minder dan 26 hotels en 13 gastenkamers werden in zeven verschillende categorieën genomineerd. Zes Brugse hotels werden dit jaar opgenomen in de Top 25 beste hotels van België. Deze eer viel ook 13 B&B’s te beurt in hun categorie. B&B La Maison bereikte ook de Europese Top 25, terwijl Huis Koning én B&B Speelmansrei zowel in de Europese als Wereld Top 25 staan.

Ook in de speciale categorieën is Brugge zeer goed vertegenwoordigd in de Belgische Top 25. Met 7 nominaties in de categorie ‘kleine hotels’, 14 nominaties in de categorie ‘beste dienstverlening’, 14 nominaties in de categorie ‘romantiek’ en 7 nominaties in de categorie ‘budget’ deed Brugge het nooit beter. Een speciale vermelding voor Hotel Van Cleef dat door reizigers gewaardeerd wordt als beste hotel van België bij de Top 25 ‘kleine hotels’ en ‘beste dienstverlening’.

TripAdvisor, een van de grootste reisreviewwebsites ter wereld, baseert haar nominaties op de waarderingen en commentaren van miljoenen reizigers wereldwijd. Daarmee is deze jaarlijkse beoordeling een waardevolle graadmeter voor de ervaringen van de verblijfstoeristen in de stad.