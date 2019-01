IN BEELD: Brugse jeugd geniet vlak voor én tijdens dooi van sneeuwpret Mathias Mariën

30 januari 2019

16u10 0

Het witte sneeuwtapijt van deze ochtend is aan een razendsnel tempo aan het smelten. Onze huisfotograaf Benny Proot trok nog even op pad in Brugge en vond toch nog heel wat jongeren die vlak voor het dooien nog genoten van de sneeuwpret!