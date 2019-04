IN BEELD. Brugge nooit zo kleurrijk: 50.000 bloembollen extra Bart Huysentruyt

18 april 2019

10u02 0 Brugge Brugge in de lente is kleurrijker dan ooit. De stad plantte, op vraag van schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) 50.000 bloembollen extra.

“Dit jaar telt Brugge namelijk 137.500 bloeiende bloembollen”, zegt Van Volcem. “De hoeveelheid eenjarige lentebloemen zoals vergeet-mij-nietjes, primulas en viooltjes bleef quasi gelijk. De aantallen van de zomerbloemen zullen dan weer een stuk hoger liggen. De zomerbloemen worden na ijsheiligen in de tweede helft van mei aangeplant.”

In de Brugse binnenstad zijn 47.300 bloembollen aangeplant. Daarvan vind je er 22.550 terug in de perken van het Astridpark, Minnewaterpark en het Koning Albertpark. Ook de Unescorotonde staat er dit jaar fleurig bij. Andere bloembollen gedijen dan weer beter in grazige bermen of op schaduwrijke plaatsen onder de bomen in het park of op de vesten. Nog in de binnenstad werden 24.750 verwilderingsbloembollen aangeplant in bermen, op pleintjes en ronde punten: 3.000 anemonen, 2.000 sieruien, 3.000 krokussen, 5.000 winterakonieten, 6.000 sneeuwklokjes, 2.000 boshyacinten, 750 narcissen en 3.000 sterhyacinten.

“We vergeten de deelgemeenten niet, want daar zijn er in totaal 112.000 bollen aangeplant. We hebben daarbij extra aandacht voor insecten zoals bijen.”