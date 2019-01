IN BEELD: Bibberende beestjes krijgen warme knuffels van scholieren op kinderboerderij Zeventorentjes BHT

24 januari 2019

17u05 0 Brugge De kinderen van het tweede leerjaar van basisschool Sint-Lodewijks, afdeling Zandstraat, schoten donderdag de dieren van kinderboerderij Zeventorentjes in Assebroek te hulp.

Ze leerden over het voedsel van vogeltjes in de winter en bezochten ook de dierenverblijven. De konijntjes, twee ezels, het paard en de koeien kregen een knuffel van de kinderen. “Het is koud en de dieren genieten van een beetje menselijke warmte", vertelt lerares Freuke De Clercq. Zowel de dieren als de kinderen hadden er zichtbaar deugd van.