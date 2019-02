IN BEELD: 400-tal mensen trekken door Zeebrugge

in "Mars voor de Veiligheid": 12 betogers bestuurlijk aangehouden

24 februari 2019

18u47 1 Brugge Kort voor afloop van de “Mars voor de Veiligheid” door Zeebrugge-Dorp zijn zondagnamiddag 12 betogers bestuurlijk aangehouden door de politie. Ze zonderden zich af van de betoging en probeerden de Sint-Donaaskerk binnen te dringen. In totaal namen zo’n 400 mensen deel aan de mars, die verder zonder grote incidenten verliep. Ook Dries Van Langenhove sprak de menigte toe.

Vlak voor het einde van de “Mars voor de Veiligheid” zonderde zich een twintigtal betogers af van de stoet. Ze liepen naar de achterzijde van de Sint-Donaaskerk, waar geregeld transmigranten onderdak krijgen. Volgens de Brugse politie hadden de heethoofden het plan opgevat om de kerk binnen te dringen. “Uit voorzorg hebben we daarop 12 personen kortstondig aangehouden”, zegt woordvoerster Lien Depoorter van de Brugse politie. De betoging was tot voor het incident vlekkeloos verlopen. Hier en daar werd wat bengaals vuur aangestoken of een bommetje gegooid, maar tot problemen kwam het nooit. Het waterkanon dat enkele honderden meters verderop klaarstond, moest dan ook niet worden ingezet.

400 deelnemers

De mars voor de veiligheid werd georganiseerd door de Zeebrugse ex-havenarbeider Jordy Commeyne en trok uiteindelijk zo’n 400 betogers. De organisatie spreekt zelfs van 500 aanwezigen. Commeyne sprak voor de aanvang van de betoging de deelnemers toe in het Sint-Donaaspark. Onder hen heel wat leden van Vlaams Belang, Voorpost en andere extreemrechtse groeperingen. “Wij zijn bezorgd om het lot van de inwoners", sprak Commeyne. “Ze maakten al een moordpoging mee op een 44-jarige man (die een groepje transmigranten had betrapt bij een inbraak in z'n caravan, red.) en ook de verkrachting van een jonge vrouw. Op burgemeester Dirk De Fauw moeten we echter niet rekenen. Hij verzekert liever de humane behandeling van transmigranten. Voor de politie is het dweilen met de kraan open. Het is de veiligheid van de burger die moet voorop staan.”

“Nalatig beleid”

Via het Marktplein ging de betoging langs de Sint-Donaaskerk en zo terug naar het Sint-Donaaspark. Daar plaatste Dries Van Langenhove, de stichter van Schild & Vrienden, het slotakkoord met een speech. “Deze buurt wordt al een tijd lang geterroriseerd door illegale criminele bendes en dat is enkel te danken aan een nalatig politiek beleid”, sneerde hij. Eerder had ook Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang Stefaan Sintobin al uitgehaald naar de Brugse burgemeester Dirk De Fauw (CD&V). “Zelfs onder Renaat Landuyt was het beleid in Brugge nog beter", besloot hij z'n toespraak.