In 28 dagen met fiets naar Compostela SALVATOR COGGE EN PATRICK MALENGIER LEGGEN 2.300 KILOMETER AF MATHIAS MARIËN BART HUYSENTRUYT

05 mei 2018

02u34 0 Brugge Salvator Cogge (47) en Patrick Malengier (49), die allebei in Brugse scholen werken, vertrekken op 2 juli vanuit Brugge met de fiets naar Santiago de Compostela. 28 dagen en 2.300 kilometer later hopen ze de bestemming te bereiken.

Salvator Cogge (47) is begeleider in Klavervier in Oostkamp. Dat is een centrum dat onder Spermalie/De Kade valt en volwassenen begeleidt met een visuele en auditieve beperking. Patrick Malengier (49) is leerkracht in het VTI in Brugge en woont net als Salvator in Assebroek. "We kennen elkaar al jaren", zegt hij. "We houden allebei van fietsen en willen een avontuur aangaan voor het goede doel."





Tent mee

De uitdaging is niet min: 2.250 kilometer scheiden Brugge van het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Beide heren willen er in 28 dagen geraken, ofwel gemiddeld 100 kilometer per dag afleggen. "We nemen de tent mee", glimlacht Salvator Cogge. "Maar we hopen vooral in contact te komen met de lokale bevolking om zo een slaapplek te bemachtigen. Als we daar niet in slagen, hebben we nog altijd onze tent of overnachten we in een gite of hotel."





Veel getraind

Ze hebben de voorbije dagen al wat getraind, met onder meer een tocht naar Noord-Frankrijk als stevige test. "Dat ging goed, maar we beseffen allebei dat het geen eenvoudige klus wordt", zegt Cogge. "Onderweg naar Compostela liggen de Pyreneeën op onze weg. Het zijn lang niet de enige kuitenbijters. Ook de warmte wordt een uitdaging. Voor ons is deze tocht een primeur. Nooit eerder legden we zoveel kilometers af met de fiets." De eerste etappe wordt al meteen een stevige: van Brugge naar Tilloy-lez-Marchiennes, net over de Franse grens. Goed voor de eerste 108 kilometer.





Bedrag per rit

De mannen weten goed waarom ze het doen. Wat begon als een sportieve uitdaging, is uitgegroeid tot een rit voor het goede doel. Patrick steunt een bouwkamp in Tanzania, Salvator het steunfonds van zijn eigen school Spermalie om volwassenen met een beperking ook eens een dagje ontspanning te bezorgen. "We zamelen geld in per etape", zeggen ze. "Op onze Facebookpagina 'Wish it, dream it, do it, Compostela' kunnen sympathisanten een bedrag schenken per rit. Vanaf veertig euro is dat zelfs fiscaal aftrekbaar."





En hun initiatief werkt aanstekelijk, want collega's van de twee zijn al in actie geschoten om inzamelacties te organiseren. Er volgt later ook nog een fuif in het parochiaal centrum van Steenbrugge.