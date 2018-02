IMB en Spes Nostra in de prijzen voor thuiszorg 09 februari 2018

Zesdejaars van het Instituut Mariawende Blydhove (IMB) en de klas 6VZ2 van de school OLV Hemelvaart Spes Nostra in Brugge behaalden onlangs het diploma voor de school met de grootste affiniteit met thuiszorg. Zij namen het allebei op tegen leerlingen van een school in Kortrijk, Tielt of Roeselare.





De Brugse leerlingen blonken uit in taken zoals schoenen poetsen, groenten bereiden, een zoom herstellen, delicate stoffen strijken, een tandprothese reinigen, de veiligheid van een trap verhogen en actief luisteren.





(BHT)