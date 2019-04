Illegaal dringt vakantiewoning binnen om te rusten: “dit is geen inbraak” Jelle Houwen

16 april 2019

Een 19-jarige illegaal moest zich bij de strafrechter in Brugge verantwoorden nadat hij op 1 december aangetroffen werd in een vakantiewoning in Zeebrugge. Het was een buurtbewoner die verschillende mensen in het huis opmerkte en de politie belde. Bij aankomst stoven de mannen uiteen maar kon de politie wel Y.A. klissen. Die probeerde ook nog te vluchten via de tuin maar werd tegen de grond gewerkt. Hij wordt nu vervolgd wegens inbraak en de diefstal van een verrekijker en wat geld in de woning. Zijn advocaat is het daar echter niet mee eens. “Die woning was al door anderen betreed maar niet door mijn cliënt”, sprak hij. “Hij is een typische transmigrant die wat hulp kreeg van anderen. Hij is daar enkel binnengegaan om in de zetel wat te rusten na een helse tocht. Er kan totaal niet bewezen worden dat hij braak of een diefstal pleegde. Het is hoogstens huisvredebreuk.” De rechter doet uitspraak op 14 mei.