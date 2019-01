Illegaal bekent voor rechter - zonder het zelf te beseffen – dat hij vrouw zoekt om aan papieren te geraken Siebe De Voogt

25 januari 2019

13u38 0 Brugge De Brugse strafrechter heeft een illegaal vrijdagmorgen moeten duidelijk maken dat hij net strafbare feiten had opgebiecht. De Marokkaan had, zonder het zelf te beseffen, gezegd dat hij een vrouw zocht om aan papieren te geraken.

“Je bent gans het strafwetboek aan het overlopen zeker?” De Brugse strafrechter geloofde zijn oren niet, toen hij een man van Marokkaanse origine z’n verhaal hoorde doen in z’n rechtszal. Ibrahim S. verblijft al sinds 2011 in België, maar heeft op vandaag nog steeds geen geldige papieren. Hij werd daarvoor in 2016 al eens veroordeeld en kreeg ook vorig jaar bij verstek 10 maanden cel, nadat hij in het station van Brugge was opgepakt. S. tekende echter verzet aan tegen die straf en verscheen zo vrijdagmorgen opnieuw voor de correctionele rechtbank. Daar vroeg hij een mildere straf. “Ik wil hier niet zonder papieren verblijven. Mijn advocaat is er volop mee bezig”, verzekerde S. “Ik heb zelf ook al verschillende malen geprobeerd meisjes te ontmoeten om met hen in het huwelijksbootje te treden. Bovendien kan ik een contract van een werkgever voorleggen.” S. bekende zo ongewild zich in te laten met schijnhuwelijken en illegale tewerkstelling. “Ik wil je erop wijzen dat die dingen illegaal zijn”, waarschuwde de rechter hem. Het is nog maar de vraag of Ibrahim S. met zijn verklaringen een mildere straf zal krijgen. Op 8 februari doet de rechtbank uitspraak.