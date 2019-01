IJssculpturenhal wordt weer afgebroken Bart Huysentruyt

18 januari 2019

10u02 0 Brugge Op het Stationsplein in Brugge is de afbraak bezig van de ijssculpturenhal.

De immense ijskunstwerken zijn al een tijdje gesmolten. De laatste openingsdag was zondag 6 januari. Vele tienduizenden mensen hebben het eerste digitale ijsmuseum afgelopen eindejaarsperiode bezocht. De grote hal keert eind november terug naar deze vertrouwde stek, want dan komt er een nieuwe editie. Die staat weer in het teken van een Disney-figuur, want tegelijk met het ijssculpturenfestival wordt dan de nieuwe Frozen 2-film gelanceerd. Alle figuren uit die film zal je in ijs kunnen bewonderen in Brugge.