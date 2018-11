IJssculpturen straks kleuriger dan ooit ENORME VIDEOMUUR ZORGT VOOR BETOVEREND LICHT BART HUYSENTRUYT

23 november 2018

02u27 0 Brugge Het ijssculpturenfestival op het Stationsplein opent zaterdag de deuren. Het festival staat losjes in het teken van halfgoden en prinsessen. Nieuw is de enorme videowall van 523 vierkante meter die de beelden doet oplichten. De maker van het lichtspektakel is de designer van Tomorrowland.

Uit 500 ton ijs, ofwel 3.000 ijsblokken, werden tachtig figuren uit de mythologie gebeeldhouwd. Poseidon, Seren of Thor: je herkent ze allemaal. Het oogt groter en spectaculairder dan ooit. Nooit eerder was de glijbaan bijvoorbeeld zo lang: 24 meter. En nooit waren er zoveel kleuren te bewonderen als nu. "De beelden werden tijdens de vorige edities verlicht met twee soorten lampen, waardoor ze eigenlijk maar twee kleurschakeringen kregen", zegt organisator Alexander Deman. "Daarom hebben we uitgekeken naar een grote videowall achter de sculpturen. Door met veel kleuren te werken, komen de beelden helemaal tot hun recht."





Kieren en gaten

De videomuur is de grootste installatie in een gekoelde ruimte ter wereld: 523 vierkante meter groot, wat gelijkstaat aan 950 beeldschermen. Op dat lange scherm zie je een videoprojectie van een halfuur gemaakt door Joris Corthout. Dat is de hoofdproducent van alles wat met video te maken heeft op Tomorrowland. De constante lichteffecten brengen extra sfeer in de koele hal van 1.000 vierkante meter. "We zorgden voor een paar interessante kieren en gaten waarlangs bezoekers kunnen wandelen tussen de grote ijsklompen. Een van de lichttunnels is twintig meter lang. Een bezoek aan het ijssculpturenfestival duurde de voorbije jaren gemiddeld zo'n 45 minuten, maar dit keer willen we de bezoekers wat langer entertainen", zegt Deman.





35 artiesten

De Bruggeling had vorig jaar nog de handen vol met festivals in Wallonië en Frankrijk. Dit jaar focust Deman enkel op Brugge. "Ik kan rekenen op de talenten van 35 artiesten uit zeven verschillende landen. Zij hebben de voorbije weken het ijs omgevormd tot ware kunstwerkjes van twee tot zes meter hoog. We hadden gepland om opnieuw met Disney-figuren uit te pakken, maar de release van de tweede Frozen-film is uitgesteld naar het najaar van volgend jaar", zegt Alexander Deman. "Dat wordt dus het thema van het festival in 2019. Dit jaar heb ik de fantasie van de artiesten de vrije loop gelaten. Het is ongetwijfeld het mooiste ijsmuseum ter wereld en een van de mooiste festivals van de afgelopen jaren."





Praktisch

Op het dak van de festivaltent liggen 200 zonnepanelen die voor elektriciteit zorgen. In een verwarmde horecatent kan je een drankje kopen. Tickets voor het festival kosten twaalf euro voor volwassenen, tien euro voor studenten en senioren en acht euro voor kinderen van 4 tot 12 jaar.