Ijskoude temperaturen en nieuw sneeuwlaagje zorgen voor gladde wegen: opletten voor aanvriezende mist Mathias Mariën

31 januari 2019

09u02 0 Brugge De kleine sneeuwlaag die woensdagnacht onverwacht viel over onze regio, zorgde voor relatief weinig ellende op de weg. In de loop van de dag blijft het wel opletten voor aanvriezende mist.

Vooral op de kleinere wegen was het opletten geblazen voor bestuurders. Door de ijskoude temperaturen vroor het nat laagje dat overbleef na de sneeuwbui woensdagochtend vast aan de grond. De aanvriezende mist zorgde voor extra gevaarlijke verkeerssituaties. Op de splitsing E40/A10 in Jabbeke moesten bestuurders die richting Oostende reden extra waakzaam zijn voor sneeuw en ijs op de weg. Op de E40 richting Oostende ter hoogte van Oostkamp gebeurde op de linkerrijstrook even na 8 uur dan weer een ongeval. Dat had weinig met de sneeuwval te maken, maar zorgde wel voor extra hinder.