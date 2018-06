IJskar gemist? Deze app helpt je uit de nood 23 juni 2018

02u56 0 Brugge Dankzij een nieuwe, gratis applicatie voor de smartphone weet je voortaan waar de ijskar van IJsster Brugge zich bevindt. Een uitwisselingsstudent uit Spanje aan de Vives Hogeschool ontwikkelde de app.

Veerle Misschaert, die sinds 2010 IJsster Brugge runt en met een ijskar de Brugse speelpleinen bezoekt, was meteen bereid om mee te werken. "Ik krijg wel vaker de opmerking van klanten dat ze niet precies weten wanneer ik precies langskom met de ijskar. Hun kinderen willen een ijsje, maar dan weten de ouders niet of ik al aan hun speelplein ben gepasseerd of er die dag nog moet langskomen. Dankzij deze app moet dat duidelijk worden."





Nostalgie

IJsster Brugge bezoekt op woensdagen en tijdens weekends de Brugse speelpleinen. Veerle Misschaert legt dan een zelf uitgetekend parcours af, een beetje afhankelijk van hoe populair bepaalde kleine Brugse speelpleinen zijn. "Dit is voor veel mensen nostalgie. Ik krijg er heel wat positieve reacties op. Dankzij de moderne technologie kan ik het nog wat interessanter maken." De app kan je downloaden bij Google Play of in de Apple Store onder 'IJsster Brugge'. Het is gratis en je hoeft geen gegevens in te vullen. "Dat was mijn eerste vereiste", zegt Veerle. "Vaak moeten mensen hun e-mailadres of telefoonnummer geven, om dan nadien overstelpt te worden met reclameboodschappen. Dat is hier niet de bedoeling."





(BHT)