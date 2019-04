Iemand een chocoladekebab? Twee broers lanceren vondst in nieuwe winkel Wesam en Fadi openen The Chocolate Art op Brugse Mallebergplaats Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

19 april 2019

17u23 0 Brugge Op de Mallebergplaats in hartje Brugge, tussen de Langestraat en de Philipstockstraat, is vrijdag The Chocolate Art geopend. Dat is de eerste zaak van de twee Palestijnse broers Wesam en Fadi Alhajyousef. Bijzonder op hun kaart is de chocoladekebab met slagroom of ander lekkers. “Waar elders dan in Brugge kan je dit beter lanceren?”

Ergens tussen de bekende muziekwinkel Rombaux en fietsenzaak Exceller Bikes is zopas The Chocolate Art geopend. Wéér een chocoladewinkel erbij in Brugge, al proberen de twee initiatiefnemers Wesam en Fadi Alhajyousef toch anders te zijn dan de vijftig overige chocoladewinkels in Brugge. “Ik heb drie jaar voor La Belgique Gourmande, een andere chocoladezaak in Brugge, gewerkt", zegt Wesam. “Het is dus ergens logisch dat ik voor dit product kies. Chocolade is ook onlosmakelijk met Brugge verbonden. We zijn de hoofdstad op dat vlak. We vonden dit bovendien een leuke plek om met dit concept te beginnen.”

Terras op plein

Voor de twee broers is de opening van een eerste winkel in Brugge spannend. Ze hadden wel al eerder zaken in Palestina en Abu Dhabi. Ze bedienen de klanten in het Nederlands of het Engels. De broers mikken niet louter op een toeristisch publiek, hoewel ze wel een apart souvenirhoekje hebben. Er staan drie tafels binnen, je kan er ook aan de bar plaatsnemen. Ook buiten plannen ze nog een terrasje op het plein, dat ook is opgenomen in het befaamde pleintjesplan van Brugge. De Mallebergplaats wordt in de toekomst nog gezelliger dan nu. “Heel blij dat te horen", zegt Fadi. “Want we zitten dicht bij de Markt, maar toch op een plaats waar je nog rustig van Brugge kan genieten. En op het terras is er in de namiddag altijd zon.”

Hoewel zon en chocolade niet de beste vrienden zijn, kan je er ook gewoon een fris drankje bestellen of je eigen chocolademelk samenstellen.

Toppings

En dan is er nog - uniek voor Brugge en wellicht ook voor Vlaanderen - de chocoladekebab. In The Chocolate Art draait immers een bol chocolade rond in de stijl die je van bij de pitazaken kent. Je kan er je eigen ‘gerechtje’ van maken: de basis-kebab voor 5,50 euro, of met toppings zoals de vier chocoladekleuren en fruit als aardbeien, kiwi of banaan. Dat kost je dan 7 euro. “Ik heb het ideetje opgedaan in onze buurlanden”, zegt Wesam. “Maar in ons land zag ik het nog niet eerder. Waar elders dan in Brugge kan je dit beter lanceren?”

The Chocolate Art kan je ook volgen op Instagram, waarop dagelijks nieuwe foto’s gedeeld worden. De zaak is elke dag open van 10 tot 20 uur, behalve op dinsdag.