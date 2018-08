Iedereen wil foto met plastic walvis TRIËNNALE NU AL GROOT SUCCES DANKZIJ THEMA EN ZOMERSE WEER MATHIAS MARIËN

07 augustus 2018

02u44 0 Brugge De Triënnale in Brugge is een nóg groter succes dan verwacht. Toeristen uit binnen- en buitenland bezoeken massaal de kunstwerken. Vooral de plastic walvis aan het Jan Van Eyckplein blijkt een absolute voltreffer om te fotograferen. "De Triënnale levert unieke beelden van Brugge op die de wereld rondgaan", glundert burgemeester Renaat Landuyt.

Het thema? Het aanhoudende goede weer? Het historische kader rond de kunstwerken? Of toch gewoon een combinatie van alles? Feit is dat de Brugse Triënnale 2018 nú al een schot in de roos is. Met het blote oog is duidelijk zichtbaar dat de kunstwerken aantrek hebben én vaak gefotografeerd worden. Het thema 'Liquid City' sluit dan ook perfect aan bij de aanhoudende hitte. Mensen, dus ook toeristen, zoeken op warme dagen graag verfrissing rond het water. En laat dat nu net de plaats zijn waar de meeste kunstwerken op of rond gebouwd zijn. "Het mooie weer speelt zeker een rol, maar dan nog moeten toeristen bereid zijn naar Brugge te komen en de kunstwerken te bezoeken. Het is dus zeker niet de belangrijkste reden voor het succes", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





Walvis

De absolute trekpleister is de plastic walvis op het Jan Van Eyckplein. Hij is bedacht door het Amerikaanse StudioKCA en bestaat uit vijf ton afval. De walvis is dan ook een aanklacht tegen de groeiende, drijvende vuilnisbelt. Op elk moment van de dag staan toeristen in de rij om een foto te nemen bij de gigantische walvis. Het 'online spoor' richting Brugse Triënnale start dan ook vaak op die plaats. "We zien opvallend veel mensen met een brochure over de kunsttriënnale rondlopen in de stad", klinkt het bij de organisatie. Een blik in het centrum van Brugge in de buurt van de kunstwerken leert dat dit effectief het geval is. Hoeveel toeristen speciaal voor de Triënnale naar Brugge afzakken, is moeilijk te meten. Al doet het stadsbestuur wel een poging via een rondvraag bij hotels, die willen meewerken om het verblijfstoerisme in kaart te brengen. Waar wel al concrete cijfers van zijn, is het aantal bezoekers aan de 'Minne Floating School' in het Minnewaterpark. Sinds de start van de Triënnale hebben dagelijks bijna duizend bezoekers voet gezet op de drijvende school. Alles samen loopt het aantal op richting tachtigduizend. "Een fenomenaal aantal en het bewijs dat de kunstwerken interesse opwekken", meent burgemeester Landuyt.





URB EAT

Als leuk extraatje organiseert het stadsbestuur op vier zondagen deze maand 'URB EAT', een samensmelting van het URB EGG-café en Kookeet. "Er is zoveel jong en aanstormend talent in brugge met goesting om te koken", vertelt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer. "Zo krijgen ook zij de kans mensen te laten genieten van hun culinair talent."





De eerste editie zondag was alvast een schot in de roos. Geïnteresseerden noteren best 19 augustus en 2 en 16 september in hun agenda.