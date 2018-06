Iedereen welkom aan picknicktafel van 30 meter 28 juni 2018

02u48 0

Op de speelplaats van Sint-Leo Hemelsdaele langs de Carmersstraat is de opbouw van 'De Brugsche picknicktafel' gestart. De makers zijn patiënten van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis. Het gaat om een initiatief van MIS-verstand, een project rond psychische kwetsbaarheid. Het past ook in het 'Inspired by'-programma van de Triënnale. Iedereen kan er de hele zomer aanschuiven voor een ontmoeting, gesprek of - uiteraard - picknick. "Met ons project willen we de buitenwereld tonen dat mensen, ondanks hun psychische kwetsbaarheid, toch ook over heel wat talenten beschikken", zegt diensthoofd Regine Steevens van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis. (BHT)