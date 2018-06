Iedereen mag sporten op veld Trimm- en Roeiclub 26 juni 2018

02u36 0 Brugge Een nieuw polyvalent sportveld aan de Brugse Trimm- en Roeiclub langs de Coiseaukaai in Dudzele is klaar.

In eerste instantie zal de club zelf het veld intensief gebruiken voor trainingen. Onder meer roeier Niels Van Zandweghe, samen met Hannes Obreno het bekendste lid, sprak gisteren zijn appreciatie uit. "Dit veld kunnen de roeiers gebruiken voor loop- of stretchoefeningen", zegt hij. Voorzitter Wim Debaets knikt: "We kregen ook al vraag van gewone sporters die er willen minivoetballen of basketballen. Dat is allemaal mogelijk. Wij staan als club in voor het onderhoud." (BHT)