Iedereen juicht mee met de Duivels

02u39 0 Brugge Heel de regio leefde gisteren mee met de eerste match van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap. Het grootste volksfeest vond plaats op het Brugse Beursplein, waar zo'n 9.000 fans verzamelden.

Met wat extra ambiance probeerden de organisatoren het volk al twee uur voor de match naar het plein te lokken, maar dat viel toch wat tegen. Bij de start van de wedstrijd liep het Beursplein dan wel lekker vol. "We zijn heel tevreden", zegt Philippe Le Loup van organisatie Bruisend. "Het plein kan tot 12.500 mensen ontvangen, maar het tornooi duurt hopelijk ook nog lang voor de Belgen."





Aparte sfeer

Ook in kleuter- en basisschool OLVA in Vivenkapelle sloeg de Duivelsgekte toe. Bijna alle 160 leerlingen kwamen naar de school afgezakt verkleed als Rode Duivel. Het afleggen van de toetsen gebeurde zo in een aparte sfeer. "Iedereen vond het een geweldig idee", zegt schooldirecteur Olivier Verwilst. "Het was echt heel leuk om te zien hoe alle kinderen meeleefden met het voetbal. Onze school kleurde helemaal in de Belgische driekleur."





Geen glaasje te veel

Ondertussen waarschuwt de politie van Brugge dat er tijdens de volgende WK-wedstrijden van België op grote schaal zal worden gecontroleerd. Dat was ook gisterenavond al het geval, maar die kaderden in de 'normale' BOB-controles.





Vanaf zaterdag passen voetbalfans die op café of het groot scherm op het Beursplein de wedstrijden bijwonen, dus het best dubbel zo goed op. "We willen duidelijk maken dat een voetbalevenement geen excuus is om toch met een glaasje teveel op achter het stuur te kruipen", klinkt het bij de politie. (





