Icarus krijgt nieuwe uitbaters VRIENDEN NATASJA EN LEON SLAAN HANDEN IN ELKAAR BART HUYSENTRUYT

09 mei 2018

02u24 1 Brugge Surfclub Icarus op het strand van Zeebrugge heeft nieuwe uitbaters. Natasja Willems (36) en Leon Inkelberghe (37) blazen de club, met 550 leden, nieuw leven in. Ze komen uit totaal andere sectoren: Natasja runde een supermarkt, Leon werkte voor een garage.

Bruggeling Christoph Coene (43) runde 20 jaar surfclub Icarus op het strand van Zeebrugge, vlakbij de duinen richting Blankenberge. In het voorjaar van 2017 opende hij nog een nieuw, imposant clubhuis.





Die realisatie heeft hem jaren bloed, zweet en tranen gekost. Maar Christoph is sinds begin dit jaar verhuisd naar Costa Rica en dus heeft de club nieuwe uitbaters: Natasja Willems (36) uit Beernem en Leon Inkelberghe (37) uit Brugge. "Ik heb jarenlang een afdeling van supermarktketen Delhaize gerund in Gent", opent Natasja. "De surfclub diende zich aan als een kans om eens iets helemaal anders te doen." Natasja runt in Zeebrugge de bar.





Kitesurfer

Zakenpartner Leon Inkelberghe is een Bruggeling en was al jaren kind aan huis in Icarus. "Ik ben een fervent kitesurfer", zegt hij. "Twintig jaar lang was ik actief in de autosector, waaronder tien jaar voor de Land Rover-garage in Oostende. Drie jaar geleden nam ik de Icarus-sportwinkel al over. De stap naar de surfclub was dus snel gezet. Enig nadeel: er blijft nog maar weinig tijd over om zelf te kiten."





Zonevreemd

Icarus telt 550 leden en is erg populair bij de jeugd in Zeebrugge. Het is de grootste kitesurfclub van Vlaanderen. Het Vlaams Gewest wou de club eerst weg, omdat het gebouw zonevreemd was. In 2007 daagde de Vlaamse administratie zelfs drie surfclubs voor de rechter: ook tegen de clubs van Heist (VVW) en het Zoute (Surfers Paradise) werd de strijd aangegaan. In eerste aanleg wonnen de clubs het proces, maar het Vlaams Gewest ging in beroep. Daarna werd het ruimtelijk uitvoeringsplan aangepast en werd het voortbestaan verzekerd. Dat was 2016. Toen er definitieve zekerheid was over de toekomst van surfclub Icarus, diende Christoph Coene een bouwaanvraag in voor een nieuw clubhuis.





"We hebben hier alles wat we willen", zegt Inkelberghe. "Mensen kunnen verpozen aan de bar, we draaien wat leuke muziek of er wordt genoten op ons zonnig terras met zicht op zee. De rust speelt hier ook in ons voordeel. We zitten aan het eind van de zeedijk, aan de duinen en zijn niemand tot last. Het brede strand van Zeebrugge is een troef. Onze surfzone ligt afgescheiden van de badgasten. Er zijn hier ook geen golfbrekers, wat in combinatie met de westen- en zuidwestenwind mooie golven oplevert. Op dagen met veel wind gaan hier in Zeebrugge 60 tot 80 surfers in zee."