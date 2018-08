Hypermarkt Carrefour is zo meteen gewone supermarkt, maar eerst uitverkoop 14 augustus 2018

De omvorming van Carrefour Sint-Kruis van een hypermarkt naar een gewone supermarkt is stilaan begonnen. Er is een uitverkoop bezig en in de winkel staan heel veel spullen momenteel wat door elkaar. Enkele producten zoals reisspullen, speelgoed en babykleding zijn afgeprijsd met tot liefst 70 procent korting. De nieuwe winkel zal zich voornamelijk toespitsen op voedingswaren. "We hebben maanden constructief mee onderhandeld over een nieuw sociaal plan, zowel op lokaal als nationaal niveau. Ik ben verheugd dat er een akkoord gesloten is, met behoud van de tewerkstelling én een nieuwe commerciële dynamiek", zegt vakbondsafgevaardigde Tristan Cools. In het begin van dit jaar waren daarrond nog grote acties in de Carrefourvestiging. Het werk werd ook een paar keer neergelegd. De winkel in Sint-Kruis is een van de supermarkten die moeten inkrimpen in Vlaanderen. "Er vallen uiteindelijk geen naakte ontslagen", zegt Cools. De omvorming naar een gewone supermarkt zal een paar weken in beslag nemen. Vermoedelijk tegen eind volgende maand zal de vernieuwde Carrefourwinkel openen. (BHT)