Huwelijksgeluk voor Cercle-doelman die leukemie overwon 16 juni 2018

02u49 0 Brugge Miguel Van Damme (24), de doelman van Cercle Brugge die leukemie overwon, is in het huwelijksbootje gestapt met zijn bruid Kyana Dobbelaere (25).

Het koppel uit Zerkegem gaf het jawoord in de Sint-Blasiuskerk en het gemeentehuis van Jabbeke. Een prachtige dag die in schril contrast staat met maart 2016. Toen werd bij de doelman leukemie vastgesteld. Er volgden donkere maanden met een zware chemokuur en mogelijk het einde van zijn carrière. Maar hij vocht terug, met de steun van Kyana. "Tijdens mijn ziekte en revalidatie stond ze steeds aan mijn zijde. Kyana kwam elke dag na het werk langs in het ziekenhuis. Ik besefte dat zij de vrouw is met wie ik mijn leven voor altijd wil delen. De vermeende slechte tijden hebben we al achter de rug", zegt een stralende Miguel. Hij vroeg Kyana in maart vorig jaar ten huwelijk, nadat hij genezen was verklaard. Sindsdien heeft de doelman keihard gewerkt aan zijn comeback en in september stond hij voor het eerst weer onder de lat. Miguel verlengde inmiddels zijn contract bij Cercle en is nu tweede doelman. Ook ploegmaats waren gisteren aanwezig op de bruiloft, onder wie Guillaume De Schryver, Thibaut Van Acker, Brian Vandenbussche en Stephen Buyl. Op huwelijksreis zijn Miguel en Kyana al geweest, namelijk naar Kreta. "We wilden éérst op huwelijksreis, omdat dat beter past met de voorbereiding voor volgend seizoen", aldus Miguel, die ook vastberaden is om opnieuw eerste doelman te worden. (BBO)