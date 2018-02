Hulpverleningszone werft aan 06 februari 2018

Hulpverleningszone 1 is op zoek naar een communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent in contractueel verband. Er wordt ook een werfreserve opgesteld. De uiterste inschrijvingsdatum om je kandidatuur te stellen is 28 februari. Hulpverleningszone Zone 1 verenigt maar liefst zeventien gemeenten, negen brandweerposten en twee voorposten. Het grondgebied strekt zich uit van Middelkerke naar Knokke-Heist tot Torhout. Vanuit de negen brandweerposten en de twee voorposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en natuurlijk ook de hulp bij noodgevallen. Als communicatieverantwoordelijke en informatieveiligheidsconsulent werk je een communicatiebeleid en informatieveiligheidsbeleid uit en sta je in voor de interne en externe communicatie. Alle info op www.zone1.be. (MMB)