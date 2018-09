Hulpverleningszone 1 investeert in nieuwe voertuigen 04 september 2018

In de brandweerkazerne van Oostkamp zijn 21 nieuwe voertuigen voorgesteld voor de 'Hulpverleningszone 1' onder het goedkeurend oog van de betrokken burgemeesters.





De zone omvat zeventien steden en gemeenten in het noorden van West-Vlaanderen, waaronder Brugge en Oostende. Het gaat om een investering van zo'n 2,5 miljoen euro. Daarvoor krijgen de hulpverleners onder andere drie nieuwe ziekenwagens, twee tankwagens, een ladderwagen en verschillende personenvoertuigen.





De vernieuwing is naast het moderniseren van het materiaal ook een goede zaak voor de uniformiteit binnen de zone. Zo moeten alle ambulances identiek opgebouwd en uitgerust worden. (MMB)