Hulpvaardige priester met dood bedreigd FERNAND MARÉCHAL BEZORGD OVER PLAN OM KNOKPLOEG TE STUREN MATHIAS MARIËN

03 augustus 2018

02u34 0 Brugge Priester Fernand Maréchal is niet van plan klacht in te dienen bij de politie voor de anonieme doodsbedreigingen die hij telefonisch ontvangt. Bovendien werd zijn Sint-Donaaskerk al verschillende keren bekogeld met eieren en worden er plannen gemaakt om met een knokploeg af te zakken naar de kerk.

'Je laatste dagen zijn hier geteld' of 'We weten je te vinden, je gaat dood'; priester Fernand Maréchal uit Zeebrugge schrikt al lang niet meer op van dergelijke boodschappen aan zijn adres. De man zegt al talloze doodsbedreigingen te hebben ontvangen, maar lijkt er zich schijnbaar weinig van aan te trekken. De reden voor de verwensingen? De hulp die de priester biedt aan transmigranten die richting Zeebrugge trekken in de hoop de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Wekte hij twee jaar geleden nog sympathie op voor het maken en uitscheppen van soep voor illegalen, krijgt hij de jongste tijd vooral haatblikken toegeworpen. Maar daar blijft het dus niet bij. "Het klopt dat ik al diverse keren met de dood ben bedreigd. Telefonisch en anoniem ... Sja, wat kan ik daar op zeggen? Ik blijf verder doen met wat ik bezig ben", aldus Maréchal.





Plan op sociale media

Toch moet er de priester iets van het hart. "Mensen denken echt dat ik iedereen help en de stelende transmigranten steun. Dat klopt helemaal niet. Integendeel! Het gebeurt vaak dat ik vluchtelingen weiger om eten te geven. Enkel mensen die écht in nood zijn en uit oorlogsgebied komen, kunnen op mijn volledige steun rekenen. Dat zien de mensen natuurlijk niet. Voor hen ben ik enkel de pastoor die illegalen eten geef en help oversteken naar Groot-Brittannië", zucht Fernand Maréchal. "Wat me écht beangstigt is dat op sociale media het plan concreet vorm krijgt onder een groep bewoners om in groep naar de kerk af te zakken en er op de vuist te gaan met de migranten die we hier te eten geven. Zo dreigt het echt volledig uit de hand te lopen." De priester erkent dus wel dat er een probleem is met een groeiend aantal migranten die de boel verzieken en zich schuldig maken aan diefstal, vandalisme en inbraken. "Dergelijke criminele feiten kunnen en mogen niet getolereerd worden. Ik ben zelfs vragende partij dat de politie tegen hen krachtdadig kan optreden."





Ook voor lokale bewoners

"Het beangstigt me echt dat mensen nu het recht in eigen handen willen nemen en het op mij gemunt hebben, terwijl ik hier al jarenlang maaltijden voorzie. Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor de lokale bewoners die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ik loop daar echter niet mee te koop. Nu de situatie op ontploffen staat, kan ik niet anders dan de alarmbel te luiden."





Toch is Maréchal niet van plan klacht in te dienen.





"Waarom zou ik? Het gebeurt anoniem. Veel zal dat niet uithalen", aldus de priester. Bij de politie van Brugge denken ze daar echter anders over. "We vragen de man om bij ons klacht te komen indienen. Als hij dat niet doet, zijn we van plan zélf een onderzoek te starten. We kunnen dergelijke feiten onmogelijk zomaar laten passeren", zegt woordvoerster Lien Depoorter.





Net gisteren liet burgemeester Renaat Landuyt verstaan dat hij extra hulp wil van de federale politie om de situatie in Zeebrugge beheersbaar te houden. Hij wil een 10-tal extra manschappen en meer plaats in gesloten centra.