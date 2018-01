Huisarts stuurt inwoners naar beweegcoach OOK PERSOONLIJKE BEGELEIDING MOGELIJK VOOR WIE ER NOOD AAN HEEFT BART HUYSENTRUYT

24 januari 2018

02u41 0 Brugge Brugge wil haar inwoners aansporen om meer te bewegen en stapt in een project waarbij het de huisartsen oproept om mensen met klachten naar een beweegcoach door te verwijzen. "Goed idee, want ik heb patiënten die nood hebben aan begeleiding op maat", zegt huisarts Hanne Cloetens.

Brugge stapt, net als een pak andere gemeenten in Vlaanderen zoals Zedelgem en Knokke-Heist, in het project 'Beweging op Verwijzing'. Daarbij worden inwoners via hun huisarts doorverwezen naar beweegcoaches. In Brugge gaat het om Pieter Metsu en Dieter Vandenbroucke. "Minstens vijftig procent van de bevolking beweegt te weinig. Het gaat dus zeker niet alleen om mensen met bijvoorbeeld rugproblemen die naar ons doorverwezen kunnen worden. Ook inwoners die herstellen van een beroerte, burn-out of bewoners die door tijdsgebrek alleen maar op een stoel zitten tijdens de dag kunnen naar ons gestuurd worden", zegt Pieter Metsu. De Brugse huisartsen kregen de opdracht om hun patiënten die mogelijkheid te geven. Dokter Hanne Cloetens is een voorstander. "Ik had onlangs een patiënt met rugklachten. Die was van plan om zich in te schrijven in een fitnesszaak, hoewel zij niet van fitness houdt. Ik heb die dame aangeraden om eens contact te zoeken met een beweegcoach. Mogelijk zijn andere sporten voor haar fysieke klachten interessanter."





Tips

De stad Brugge steunt het project volledig. Het stelt onder meer de dienstencentra ter beschikking als afspraakruimte voor het eerste contact tussen de Bruggeling en de coach. "Ik merk zelf dat ik vaak te weinig beweeg, terwijl dat wel kan. De trap gebruiken in plaats van de lift, of de wagen wat verder parkeren om toch een eindje te voet te lopen... Het zijn voorbeelden die bekend zijn, maar die ik ook wel eens uit het oog verlies", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). "Ik zou dus een Bruggeling kunnen zijn die naar een coach wordt doorverwezen."





Kleine vergoeding

De nieuwe mogelijkheid is interessant voor Bruggelingen, omdat de prijs ook meevalt. Als deelnemer betaal je slechts een klein deel van de vergoeding voor de coach. Dat is ongeveer 4 euro per uur. Het andere deel van de vergoeding van de coach wordt betaald door de Vlaamse overheid. "Ook sommige mutualiteiten komen nog eens tussen", zegt Pieter Metsu. "De kostprijs zou dus niet mogen afschrikken. De drempel is zo laag mogelijk gemaakt om toch iedereen aan te zetten tot meer bewegen."





Info: www.bewegenopverwijzing.be.