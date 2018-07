Huis onbewoonbaar na zware brand, ook frituur ontruimd 23 juli 2018

Langs de Gentpoortstraat in het centrum van Brugge is vrijdagavond rond 19.30 uur een zware brand uitgebroken in een woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Passanten zagen een grote rookwolk opstijgen uit het huis en alarmeerden de brandweer.





De politie besloot meteen de straat af te sluiten om de bluswerken vlot te laten verlopen. Ondanks het snelle optreden van de hulpdiensten kon niet voorkomen worden dat de woning heel zware schade opliep.





Het huis werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van het vuur was een defect aan een diepvries in de berging. Het vuur verspreidde zich daarna snel naar een verdieping hoger.





Een frituur naast de woning moest vroeger dan gepland sluiten en werd tijdens de bluswerken ontruimd. Op dat moment zat er een 15-tal klanten te eten. (MMB)