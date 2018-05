Huis onbewoonbaar na zware brand in wasplaats 26 mei 2018

02u27 1 Brugge In de Vooruitgangsstraat in Assebroek is gisterenavond een zware brand uitgebroken in de wasplaats van een woning. De bewoners merkten de vlammen op en konden het huis veilig verlaten. Na de bluswerken werd de woning onbewoonbaar verklaard. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak van het vuur.

De brand ontstond even voor 19 uur en veroorzaakte meteen een hevige rookontwikkeling. Bij aankomst van de brandweer was het huis al volledig omringd door rook. Op dat moment was het koppel al veilig uit het brandende huis geraakt. Al snel was duidelijk dat het vuur achteraan de woning was ontstaan. De brandweer drong het huis binnen en merkte dat de vlammen al waren overgeslagen op de garage. Ze slaagden er relatief snel in om de situatie onder controle te krijgen, maar konden niet voorkomen dat de schade hoog opliep. Zowel de wasplaats, garage en keuken liepen grote schade op. Ook de rest van de woning liep zware rookschade op. De auto die in de garage stond, is volledig vernield. De bewoners waren onder de indruk en vonden opvang bij de buren. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. De brandweer verklaarde het huis wel onbewoonbaar. De politie sloot de straat af voor alle verkeer. Nieuwsgierigen werden op afstand gehouden. (MMB)