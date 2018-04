Huis onbewoonbaar na brand 16 april 2018

Langs de Komvest in Brugge is zaterdagavond iets voor 21 uur brand uitgebroken op de bovenste verdieping van een woonhuis. De vlammen waren al buiten zichtbaar toen de brandweer aankwam. De bewoonster en haar jonge dochter konden het huis tijdig verlaten en werden bij de buren opgevangen. De brandweer had de hevige brand snel onder controle, maar kon niet beletten dat de tweede verdieping ernstige schade opliep. Ook de andere verdiepingen hebben ernstige rook- en waterschade geleden. Het huis is onbewoonbaar verklaard en de bewoners moeten voorlopig dus noodgedwongen elders verblijven. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de basis van de brand. Door de brand bleef de rijbaan enkele uren lang afgesloten. (BBO)