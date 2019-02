Huis in Brugge te duur voor jou? Stad koopt de grond, jij bouwt de woning Bart Huysentruyt

22 februari 2019

18u21 0 Brugge Voor gezinnen die in Brugge willen wonen, maar een eigen huis te duur vinden, is er misschien wel een oplossing. De stad blijft altijd eigenaar van de grond, maar de huizen worden eigendom van de bewoners. “Nu nog gronden of woningen hiervoor vinden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Droom je van een woning of appartementje in hartje Brugge? Dan moet je daar een stevige prijs voor betalen. Een flat is in de wijde regio Brugge-Koolkerke in een jaar met 10,3 procent duurder geworden. Brugge is daarmee de derde duurste grootstad van het land, na Leuven en Gent. Je betaalt gemiddeld 241.000 euro voor een flat. In Gent is dat 256.000 euro, maar in Antwerpen 200.000 euro.

Ook in de rand en aan zee swingen de prijzen weer de pan uit. Een flatje in Zeebrugge mag met 211.167 euro dan gemiddeld 46.000 euro goedkoper zijn dan in het hart van Brugge, tegenover 2017 werden ze wel fors duurder (+ 12,4 procent). “Een gevolg van de aantrekkingskracht van de kust”, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. Tegenover 2014 steeg de prijs voor een flat het meeste in Sint-Andries en Sint-Michiels, met meer dan 21 procent.

‘Community land trust’

Huizen waren in 2018 het duurst in Sint-Andries en Sint-Michiels (309.013 euro) en het goedkoopst in het meer landelijke Dudzele (253.116 euro). In vergelijking met 2017 gingen de prijzen in Assebroek en Sint-Kruis er het meest op vooruit. Daar stegen ze in één jaar tijd met bijna 3 procent tot 285.034 euro. Tegenover 2014 viel de grootste prijsstijging voor woonhuizen in hartje Brugge te noteren (+ ruim 14 procent tot 273.094 euro).

De stad Brugge heeft een plan klaar om wonen betaalbaarder te maken voor gezinnen die het moeilijk hebben om een eigen woning te vinden. “We willen 700 nieuwe en 1.200 gerenoveerde sociale woningen tegen 2024", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Maar er is ook een groep mensen die net te veel verdient voor een sociale woning, maar toch moeite heeft. Voor hen starten we met een ‘community land trust’. Dat is een organisatie die grond aankoopt en beheert als een gemeenschappelijk goed. De eigendom van de grond wordt gescheiden van die van het gebouw. De stad blijft altijd eigenaar van de grond. De woningen worden eigendom van hun bewoners, via erfpachtcontracten. Ze krijgen dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar.” De stad heeft nog geen gronden op het oog, maar zoekt ook oude, energieverslindende woningen. “Die kunnen we opknappen en opnieuw verkopen, waarbij de stad eigenaar blijft van de grond.”

Nuance

Makelaar Guy Delbecque, die bijna veertig jaar in het vak zit, nuanceert de steeds hogere prijzen. “Brugge is niet duurder dan andere steden. Mensen denken vaak dat het in Brugge duur is om te wonen, omdat het hier zo mooi is. Maar het omgekeerde is waar. Ik merk in de praktijk dat wonen net betaalbaarder wordt, omdat projectontwikkelaars zoeken naar manieren om op moeilijke locaties toch iets moois te realiseren.” Delbecque haalt het voorbeeld van De Klokke in Sint-Andries aan: “Daar komen koopwoningen met een prijs van 270.000 euro. Ze tellen minstens drie slaapkamers. Dat is betaalbaar, dicht bij station en autosnelweg én bovendien op korte afstand van het stadscentrum. Er is dus wel degelijk iets te vinden voor jonge gezinnen.”

Veel twintigers

De lage rentevoet helpt bovendien bij de aankoop van een woning, merkt Delbecque op. “In heel mijn carrière heb ik nooit zoveel twintigers zien kopen als nu. De verkoop in Brugge doet het erg goed. Wat correct geprijsd staat, gaat vlot van de hand.”