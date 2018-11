Huilende seriedief: "Ik wil oprechte man zijn" 21 november 2018

Een Roemeense dief heeft gisteren bittere tranen gehuild bij de Brugse strafrechter. Mihai B. hoorde dat hij opnieuw een jaar gestraft kan worden omdat hij en zijn vrouw verschillende toeristen probeerden te bestelen deze zomer in Brugge. Toen een handtasdiefstal mislukte, zagen politieagenten in burger zelf hoe hij woedend werd op zijn vrouw en haar een klap verkocht. Gisteren deed hij zich veel minder stoer voor: "Ik wil echt een oprechte man zijn en blijven. Ik wil eerlijk zijn voor mijn vrouw en mijn twee kinderen en zo door het leven gaan", snikte de Roemeen. Of dat oprecht is blijft de vraag. De procureur liet immers fijntjes weten dat de man intussen in zowat heel Europa gekend is voor diefstallen. (JHM)