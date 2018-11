Hugo Ameel, eredirecteur Sint-Leo, is overleden 28 november 2018

Hugo Ameel, eredirecteur van het Sint-Leocollege in Brugge, is afgelopen zondag overleden. Hij is 87 jaar geworden. Hugo was een geliefd leerkracht, onder meer aan het eerste leerjaar in het Sint-Leocollege. Hij werd later ook directeur van de lagere afdeling. In die tijd was één vingerknip van meester Hugo voldoende voor orde en tucht. De voorbije jaren was Hugo graag gezien bij reünies, die hij steevast met rake anekdotes opvrolijkte. Hugo Ameel laat een echtgenote, Simonne Duinslaeger, en zoon Jan achter. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 1 december om 10 uur in de Sint-Salvatorskathedraal. (BHT)