Horecazaak in hoeve Stockveldt? NIEUWE EIGENAAR RESTAUREERT GEBOUW NA 20 JAAR LEEGSTAND BART HUYSENTRUYT

24 augustus 2018

02u29 0 Brugge Na bijna twintig jaar leegstand is er een toekomst voor de historische hoeve Stockveldt in Sint-Michiels. De hoeve, ooit zelfs nog een huisje van plezier, kan een belangrijk knooppunt worden langs de Brugse fietsengordel. "Een horecazaak behoort tot de mogelijkheden", zegt eigenaar Jan-Laurens Verleye.

Wie de drukke Heidelbergstraat tussen Sint-Michiels en Loppem vaak gebruikt, vraagt zich al jaren af wat er met de verloederde Stockveldthoeve zal gebeuren. De geschiedenis van de hofstede gaat terug tot in het jaar 1301 en ze was tot de vijftiende eeuw eigendom van de familie Van Stockvelde. Het woonhuis en de monumentale schuur werden rond 1781 opgetrokken in opdracht van baron Jean-Philippe de Pélichy, die verderop ook het kasteel Rode Poort bezat.





Later kwamen er nog een enkele koterijen bij, waarvan - naast de hoeve zelf - ook de stal en het bakhuis beschermd zijn. Ook het interieur van de hoeve is beschermd, waardoor de toekomstmogelijkheden voor de eigenaars beperkt zijn. Hoewel het pand voornamelijk altijd als boerderij werd gebruikt, zou het ook ooit een huisje van plezier zijn geweest. Nu staat de hoeve al bijna twintig jaar leeg.





In ere herstellen

"Vier jaar geleden heeft ons bedrijf het domein opgekocht", zegt Jan-Laurens Verleye, hoofd vastgoed binnen de Neremat Holding. Dat is een torenkraanbedrijf uit Izegem, dat sinds een aantal jaar ook historische sites restaureert. "Wij willen de hoeve en de beschermde gebouwen errond in ere herstellen. De dakstructuur is al klaar, nu volgt de buitenzijde van het gebouw. Een timing plakken we er niet op. Dat komt omdat we nog even afwachten wat de toekomst van Stockveldt zal worden." Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) zijn de mogelijkheden groot, al schuift hij toch een passende bestemming naar voren. "Een horecazaak hier zou deze omgeving een boost geven", zegt hij.





Stockveldewijk

"Er zijn immers plannen van de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt om het natuurgebied dat achter de hoeve ligt, met fietspaden aan te leggen. Dat zou dan de verbinding maken met de Stockveldewijk, waar een fietspad ligt dat tot aan het station en het centrum van Brugge leidt. De hoeve kan dan een rustplaats zijn." Christophe Soulliaert, die aangesteld is als architect, acht die bestemming realistisch. "De plannen die uitgetekend zijn voor de hoeve, zijn eigenlijk ideaal voor een horecazaak. Een commerciële functie is hier sowieso aangewezen." Tijdens het weekend van 8 en 9 september kunnen geïnteresseerden tijdens Open Monumentendag een kijkje nemen binnen én buiten de hoeve. Mogelijk dagen daar potentiële uitbaters op.