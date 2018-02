Horecafamilie strikt Huyze die Maene NA WEINEBRUGGE, FRANÇAIS EN BELFORT: VIERDE ZAAK VOOR COUSAERT-TELGEN BART HUYSENTRUYT

24 februari 2018

02u42 2 Brugge De familie Cousaert breidt haar horeca-imperium in Brugge uit. Vanaf 15 maart baat ze ook Huyze die Maene op de Markt uit. Aan het vertrouwde concept zal niet gesleuteld worden. "Het is een prachtige zaak, die altijd schitterend is onderhouden", zegt Nadine Cousaert.

De familie Cousaert hoeft in Brugge allang niet meer voorgesteld te worden. In de jaren negentig werd ze eigenaar van het toprestaurant Weinebrugge in Sint-Michiels, dat in 2007 nog uitbreidde met een hotel. Onder meer een pak wielerploegen en toprenners zijn er al jaren kind aan huis. Ook Club Brugge kiest vaak voor Weinebrugge als uitvalsbasis.





In 2016 verwierf de familie ook Grand Café Belfort en Café Français op de Markt. Dat zijn twee zaken van de vroegere horecapaus Philip Calleeuw, die uiteindelijk door de Brugse familie overgenomen werden. "Ze draaien momenteel ook erg goed", zegt Nadine Cousaert.





Terrassen

En daar komt vanaf 15 maart, niet toevallig de datum waarop ook de buitenterrassen in Brugge opnieuw in het straatbeeld verschijnen, Huyze die Maene bij. Dat is de horecazaak naast café Craenenburg. Al sinds 1302 prijkt Huyze die Maene op de Markt. In de 14de en 15de eeuw huurde de stad het huis om er feesten te organiseren en notabelen te ontvangen. Vandaag komen Bruggelingen er genieten van het zicht op 'hun' Markt, terwijl ze een Vlaamse klassieker verorberen: van garnaalkroketten, mosselen, stoverij en balletjes in tomatensaus tot gebakken zeetong en kabeljauw. "We danken natuurlijk de eigenaar en vorige uitbater Jandante Deloof voor de vlotte afhandeling en het vertrouwen", zegt Cousaert.





Elke dag open

"Huyze die Maene is een topzaak en we zijn heel gemotiveerd om er iets moois van te maken. Heel veel personeel was er niet meer aan boord. De mensen die er waren, willen we natuurlijk graag behouden, maar we zullen ook extra volk nodig hebben. Huyze Die Maene zal zeven dagen op zeven geopend zijn." Waarom de familie net haar oog op die horecazaak liet vallen, is volgens Nadine Cousaert duidelijk. "De kans deed zich voor en we besloten om ze te grijpen. Er moet ook helemaal niet veel aan veranderen. Het is een prachtige zaak, die altijd schitterend is onderhouden. We kunnen er meteen starten."